Dolar ve altın sahiplerinin dili tutuldu. Resmen uçuşa geçti

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Dolar ve altın sahiplerinin dili tutuldu. Resmen uçuşa geçti

Altın ve dolar yatırımcısı olan milyonları ilgilendiren gelişme

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