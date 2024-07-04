Dolar ve altında deprem. Fiyatlar tepetaklak olacak

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Dolar ve altında deprem. Fiyatlar tepetaklak olacak

Dolar ve altın yatırımı yapan milyonları ilgilendiriyor. Fiyatlarda büyük değişiklik olacak. İşte ayrıntılar...

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