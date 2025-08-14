Dolar ve altında son durum: Piyasalar nereye gidiyor? (14 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 değer kaybederek 10.927,12 puana düştü. Dün 10.949,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 41,90 puan ve yüzde 0,38 azalışla 10.908,05 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,83 puan ve yüzde 0,21 değer kaybıyla 10.927,12 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.889,50, en yüksek 10.960,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,03 ve hizmetler endeksi 0,28 değer kazanırken, mali endeks 0,18, teknoloji endeksi ise 0,41 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken 46'sı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Çan2 Termik, Sabancı Holding, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Sasa Polyester oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 357 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,83, bileşik getirisi yüzde 40,22 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1682, sterlin/dolar paritesi 1,3578 ve dolar/yen paritesi 146,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7946 liradan, avro 47,7703 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,02 artışla 3 bin 357 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,27 yükselişle 65,7 dolardan işlem görüyor.

