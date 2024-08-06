Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 döviz fiyatları

Dolar ve Euro'da son durum

Küresel piyasalarda dün yaşanan belirsizliklerin etkisiyle dolar/TL, 33,46 seviyesine kadar yükseldikten sonra, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 33,35’ten tamamladı. Bugün ise dolar/TL, düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,20 azalışla 33,29 seviyesinden işlem görüyor. Bu sırada Euro/TL de yüzde 0,18 düşüşle 36,45 civarına geriledi. Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 102,9 seviyesinde bulunuyor.



Küresel piyasalar, ABD’de resesyon endişelerinin artmasıyla dün yaşanan tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma çabası gösteriyor. ABD ekonomisinin beklenenden daha sert bir yavaşlama yaşayabileceği endişesi, dün küresel piyasalarda satış baskısını artırırken, bugün ise risk iştahının yükseldiği gözlemleniyor. Ülkede resesyon kaygıları, küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu durumu yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimine gitme ihtimali gündeme geldi.

PİYASALAR RAHATLADI



Analistler, acil faiz indiriminin, Fed’in piyasalardaki kontrolünü kaybettiği anlamına gelebileceğini belirtiyor ve bankanın kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini vurguluyor. ABD’de açıklanan verilerin ve Fed yetkililerinin beyanatlarının ardından, piyasaların bir miktar rahatladığını ifade eden analistler, Japon piyasalarının öncülüğünde dün yaşanan düzeltmenin aşırı olabileceğini belirterek, bugün risk iştahının arttığını ifade ediyor. Ancak yatırımcıların temkinli davranma olasılığı da devam ediyor.



Bu gelişmeler doğrultusunda, Fed’in eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılıkları güçlendi. ABD’de 10 yıllık tahvil faizi, Haziran 2023’ten beri en düşük seviye olan yüzde 3,66’ya geriledikten sonra, Chicago Fed Başkanı Goolsbee’nin açıklamaları ve hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden verilerin ardından yüzde 3,84 seviyelerine yükseldi. Analistler, gün içerisinde ABD’de açıklanacak dış ticaret dengesi ve Euro Bölgesi’ndeki perakende satış verileri ile Fed yetkililerinin açıklamalarının yakından takip edileceğini belirtirken, teknik olarak dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını vurguladı.