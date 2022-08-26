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Euro dolara karşı arayı açtı. Dolar ve Euro çaktırmadan fıstıki makam yürümeye devam ediyor

Güne doların gerisinde başlayan Euro, ilerleyen saatlerde yeni bir atakla doları geçti. Küresel piyasalarda Dolar-Euro çekişmesi devam ederken Türk Lirası, Merkez Bankası'nın düşük faiz ısrarı nedeniyle değer kaybetmeye devam etti.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 12:38
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 14:21
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Dolar ve Euro çaktırmadan fıstıki makam yürümeye devam ediyor. Euro doları yakalamak için atak yaptı, dolar hemen karşılık verdi

Euro dolara karşı arayı açtı. Dolar ve Euro çaktırmadan fıstıki makam yürümeye devam ediyor
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Güne 18,16 lira ile başlayan dolar kuru, 18,21 lirayı gördükten sonra saat 14:14 itibarıyla %0,10 artışla 18,18 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,13 lira, en yüksek 18,18 lira seviyelerini gören dolar kuru, günü 18,16 lira seviyesinde kapattı. Dün en düşük 18,13 lira, en yüksek 18,18 lira seviyelerini gören dolar, günü 18,1663 seviyesinde kapatmıştı. 

Güne 18,13 lira ile başlayan Euro kuru ise 18,11 liraya kadar çekildikten sonra saat 14:13 itibarıyla %0,40 artışla 18,20 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,08, en yüksek 18,23 lira seviyelerini gören Euro, günü 18,15 lira seviyesinde kapatmıştı.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE SON DURUM

Türkiye'nin döviz rezervi ve ekonomi politikalarının yarattığı endişeler sürerken Euro/dolar paritesin 1 seviyesinin altına indi. 

Gün içinde doların arkasında kalan Euro ilerleyen saatlerde yeni bir atakla yeniden doların önüne geçti

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının ne kadar hızda devam edeceğine dair ipuçları için Jackson Hole sempozyumunu izleyecek.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE EN SON TAHMİNLER

Euro'nun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine gelmesi sonrasında dikkatler bu hareketin nereye kadar derinleşebileceğine çevrildi.

İşte Euro/dolar paritesine ilişkin son tahminler...

Wells Fargo 

2023 1. Çeyrek tahmini: 0,97

2023 2. Çeyrek tahmini: 0,98

2022 3. Çeyrek tahmini: 0,98

2022 4. Çeyrek tahmini: 0,96

JPMorgan Chase

2023 1. Çeyrek tahmini:0,98

2023 2. Çeyrek tahmini:1,02

2022 3. Çeyrek tahmini: 0,97

2022 4. Çeyrek tahmini:0,95

Commonwealth Bank of Australia

2023 1. Çeyrek tahmini:0,99

2023 2. Çeyrek tahmini:0,98

2022 3. Çeyrek tahmini: 1,03

2022 4. Çeyrek tahmini:1,01

Swedbank

2023 1. Çeyrek tahmini:1,02

2023 2. Çeyrek tahmini:1,07

2022 3. Çeyrek tahmini: 1

2022 4. Çeyrek tahmini:0,99

ABN Amro

2023 1. Çeyrek tahmini:1,02

2023 2. Çeyrek tahmini:1,05

2022 3. Çeyrek tahmini: 1,02

2022 4. Çeyrek tahmini: 1

Skandinaviska Enskilda Banken

2023 1. Çeyrek tahmini:1,07

2023 2. Çeyrek tahmini:1,11

2022 3. Çeyrek tahmini: 1

2022 4. Çeyrek tahmini:1,04

Westpac Banking

2023 1. Çeyrek tahmini:1,11

2023 2. Çeyrek tahmini:1,13

2022 3. Çeyrek tahmini: 1,05

2022 4. Çeyrek tahmini:1,09
 
 
 

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