Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar (16 Ekim 2024)

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını düşürme konusundaki ihtiyatlı yaklaşımı nedeniyle yükselmeye devam ediyor. FED’in sıkı para politikalarını sürdüreceğine dair artan beklentilerle dolar endeksi, son iki ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 103’e ulaştı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl yalnızca 25 baz puanlık bir faiz indirimi planladığını açıkladı.

Salı günü yayımlanan verilere göre, New York’taki 200 üreticiyle yapılan anketle belirlenen NY Empire State Üretim Endeksi, Ekim ayında -11,9 seviyesine düşerek son beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu hafta açıklanacak perakende satışlar, endüstriyel üretim ve Philadelphia Fed Üretim Endeksi verileri, ABD’nin tüketici ve endüstriyel gücü hakkında daha fazla bilgi sunacak.

Yurt içindeki piyasalarda ise dolar/TL kuru 34,23 lira seviyesinden işlem görürken, sterlin 44,17 lira, euro ise 37,30 lira seviyesinden satılıyor.