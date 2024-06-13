Dolar ve Euro işlemleri durduruldu

Moskova Borsası, ABD'nin uyguladığı yeni yaptırımlar nedeniyle 13 Haziran itibariyle ABD doları ve euro cinsinden ticareti durdurduğunu açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgali nedeniyle 12 Haziran'da aralarında Moskova Borsası, Rusya Ulusal Takas Merkezi ve Ulusal Uzlaşma Deposu'nun da bulunduğu 300'den fazla kuruluşa yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı.

Rusya Merkez Bankası, dolar ve euro cinsinden tüm işlemlerin artık Moskova Borsası'nın katılımı olmadan yapılacağını açıkladı. Açıklamadan sonra Rusya'daki bazı döviz noktalarında dolar kurunun 90 rubleden 200 rubleye fırladığı görüldü.