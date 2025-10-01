Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (1 Ekim 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 değer kaybederek 10.935,03 puana düştü.

Dün 11.012,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,31 puan ve yüzde 0,18 düşüşle 10.992,82 puandan başladı.Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,09 puan ve yüzde 0,70 azalışla 10.935,03 puana geriledi.

Günün ilk yarısında en düşük 10.896,41, en yüksek 10.992,82 puanı gördü.Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,39, sanayi endeksi yüzde 1,11, mali endeks yüzde 0,54 ve hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25’i yükselirken, 74’ü düştü, 1’i sabit kaldı. En çok işlem gören hisseler ASELSAN, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 889 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin, saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,02, bileşik getirisi yüzde 39,26 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 147,2 seviyesinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 41,5920 liradan, avro 48,8410 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 3.889 dolara ulaşırken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 düşüşle 65,5 dolardan işlem görüyor.