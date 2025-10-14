Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kaybederek 10.481,57 puana indi. Dün 10.556,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,47 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.567,66 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,62 puan ve yüzde 0,71 değer kaybıyla 10.481,57 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.449,64 puanı, en yüksek 10.594,21 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 0,61, mali endeks yüzde 0,49 ve teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükselirken 72'si düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Turkcell, Pegasus Hava Taşımacılığı, Sasa Polyester ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 127 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,89, bileşik getirisi yüzde 40,29 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3270 ve dolar/yen paritesi 152,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,8310 liradan, avro 48,3750 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 4 bin 127 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,9 azalışla 62 dolardan işlem görüyor.