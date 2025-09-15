Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (15 Eylül 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,39 değer kazanarak 10.827,12 puana yükseldi. Cuma günü 10.372,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,36 puan ve yüzde 0,14 azalışla 10.357,68 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 455,08 puan ve yüzde 4,39 değer kazancıyla 10.827,12 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.264,25 en yüksek 10.863,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 4,85, hizmetler endeksi yüzde 3,78, teknoloji endeksi yüzde 3,64 ve sanayi endeksi yüzde 3,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükselirken 1'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, ile Garanti Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 642,5 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,97, bileşik getirisi yüzde 40,39 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3140 liradan, avro 48,5830 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde yatay seyirle 3 bin 642,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,5 artışla 67 dolardan işlem görüyor.

Dolar güne yükselişle başladı! İşte dolarda günün ilk rakamı (15 Eylül 2025)

Brent petrolün varili 67,12 dolardan işlem görüyor