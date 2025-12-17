Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 11.267,23 puana indi.

Dün 11.348,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,10 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.338,73 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,60 puan ve yüzde 0,72 azalışla 11.267,23 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.265,78, en yüksek 11.364,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 0,72, mali endeks yüzde 0,34, ve sanayi endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükselirken 60'ı düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 317 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,02, bileşik getirisi yüzde 38,09 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 155,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,7240 liradan, avro 50,1090 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 4 bin 317 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,2 yükselişle 60 dolardan işlem görüyor.