Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (17 Eylül 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 kayıpla 11.177,25 puana geriledi. Dün 11.182,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,31 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.186,27 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,71 puan ve yüzde 0,05 değer kaybıyla 11.177,25 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.153,22, en yüksek 11.232,67 puanı gördü.Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,96, mali endeks ve sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45’i yükselirken, 51’i geriledi, 4’ü sabit kaldı. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Sasa Polyester ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 668 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,23, bileşik getirisi yüzde 39,52 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1850, sterlin/dolar paritesi 1,3650 ve dolar/yen paritesi 146,3 seviyesinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2900 liradan, avro 48,9540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 düşüşle 3.668 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 azalışla 67,7 dolardan işlem görüyor.

