Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kazanarak 11.325,36 puana çıktı.

Dün 11.286,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,14 puan ve yüzde 0,28 artışla 11.317,94 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,55 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.325,36 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.307,76, en yüksek 11.385,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,25 ve mali endeks yüzde 0,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken 38'i düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 324 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,85, bileşik getirisi yüzde 37,89 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 155,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,7370 liradan, avro 50,2050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 4 bin 324 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,9 düşüşle 59,6 dolardan işlem görüyor.