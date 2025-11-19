Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 değer kazanarak 10.896,32 puana yükseldi. Dün 10.728,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 43,44 puan ve yüzde 0,40 artışla 10.772,04 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 167,72 puan ve yüzde 1,56 değer kazancıyla 10.896,32 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.758,63, en yüksek 10.915,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,25, hizmetler endeksi yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,81 ve teknoloji endeksi yüzde 0,11 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükselirken 14'ü düştü ve 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 112 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,60, bileşik getirisi yüzde 39,95 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3130 ve dolar/yen paritesi 155,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,3580 liradan, avro 49,0670 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 artışla 4 bin 112 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 azalışla 64,1 dolardan işlem görüyor.