Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 artarak 10.299,31 puana yükseldi. Cuma günü 10.208,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 38,51 puan ve yüzde 0,38 artışla 10.247,28 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,55 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 10.299,31 puana ulaştı.Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.109,02, en yüksek 10.332,17 puanı gördü.Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,3, hizmetler endeksi yüzde 0,6, mali endeks yüzde 1 ve sanayi endeksi yüzde 0,9 artış gösterdi.Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65’i değer kazanırken 33’ü geriledi. 2 hisse ise sabit kaldı. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Destek Finans Faktoring olarak sıralandı.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 260 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1660, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 150,7 seviyesinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,9590 liradan, avro 48,9760 liradan satılıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 260 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 düşüşle 60,9 dolardan işlem görüyor.