Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 değer kaybederek 10.860,02 puana indi. Dün 10.979,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 43,04 puan ve yüzde 0,39 azalışla 10.936,69 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 119,71 puan ve yüzde 1,09 değer kaybıyla 10.860,02 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.842,73, en yüksek 10.945,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,13, mali endeks yüzde 0,73, endeksi yüzde 1,04 ve sanayi endeksi yüzde 1,14 hizmetler geriledi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken 76'sı düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 50 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,29, bileşik getirisi yüzde 39,58 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3060 ve dolar/yen paritesi 156,8 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,4480 liradan, avro 48,9650 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,5 azalışla 61,7 dolardan işlem görüyor.