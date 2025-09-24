Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (24 Eylül 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 kayıpla 11.291,31 puana geriledi. Dün 11.331,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 22,84 puan ve yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre 40,43 puan ve yüzde 0,36 düşüşle 11.291,31 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.133,23, en yüksek 11.367,76 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,3, teknoloji endeksi yüzde 0,1, hizmetler endeksi yüzde 0,7 ve sanayi endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. Bir önceki kapanışa kıyasla, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28’i prim yaptı, 68’i geriledi, 4’ü sabit kaldı. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Batıçim Batı Anadolu Çimento ve İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 768 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,48, bileşik getirisi yüzde 39,81 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 148,3 seviyesinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,4660 liradan, avro 48,8410 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 3 bin 768 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 yükselişle 67,3 dolardan satılıyor.

