Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (25 Eylül 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 artarak 11.371,95 puana ulaştı.

Dün 11.366,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 75,49 puan ve yüzde 0,66 artışla 11.442,42 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,02 puan ve yüzde 0,04 yükselerek 11.371,95 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.367,79, en yüksek 11.470,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,21 artış gösterdi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35’i değer kazanırken, 60’ı geriledi, 5’i sabit kaldı. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 757 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,45, bileşik getirisi yüzde 39,77 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3450, dolar/yen paritesi 148,8 seviyesinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4660 liradan, avro 48,8330 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 artışla 3.757 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 düşüşle 68,2 dolardan satılıyor.