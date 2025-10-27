Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kaybederek 10.891,74 puana geriledi. Cuma günü 10.941,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe 13,43 puan ve yüzde 0,12 azalışla 10.928,36 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,06 puan ve yüzde 0,46 değer kaybıyla 10.891,74 puana indi. Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.887,14, en yüksek 10.948,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükselirken 66'sı düştü. 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN ile Koç Holding oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 40 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,82, bileşik getirisi yüzde 40,21 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3340 ve dolar/yen paritesi 152,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9410 liradan, avro 48,8870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,8 düşüşle 4 bin 40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1 azalışla 64,6 dolardan işlem görüyor.