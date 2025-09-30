Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (30 Eylül 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybıyla 11.001,16 puana geriledi. Dün 11.048,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,07 puan ve yüzde 0,07 artışla 11.056,20 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 46,96 puan ve yüzde 0,43 düşüşle 11.001,16 puana indi. Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.970,13, en yüksek 11.070,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,27 artarken, mali endeks yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve sanayi endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40’ı değer kazanırken, 57’si düştü, 3’ü sabit kaldı. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Sasa Polyester ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 799 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,38, bileşik getirisi yüzde 39,69 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 148 seviyesinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5880 liradan, avro 48,8990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 3 bin 799 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 azalışla 66,3 dolardan işlem görüyor.

