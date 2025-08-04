Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası (4 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 değer kazanarak 10.867,24 puana yükseldi. Cuma günü haftayı 10.746,98 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 60,27 puan ve yüzde 0,56 artışla 10.807,25 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 120,26 puan ve yüzde 1,12 değer kazancıyla 10.867,24 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.806,82, en yüksek 10.926,27 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeksi yüzde 1,53, hizmetler endeksi yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 0,74 ve teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken 16'sı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Garanti BBVA oldu.

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ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 358 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,44, bileşik getirisi yüzde 39,76 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 147,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6790 liradan, avro 47,0860 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 3 bin 358 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1 düşüşle 68,6 dolardan işlem görüyor.

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