Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,21 değer kaybederek 10.926,36 puana düştü. Dün 11.060,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,45 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.049,93 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 134,03 puan ve yüzde 1,21 değer kaybıyla 10.926,36 puana indi. Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.907,7 en yüksek 11.083,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,24, sanayi endeksi yüzde 1,63, hizmetler endeksi yüzde 0,92 ve mali endeks yüzde 0,22 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükselirken 74'ü düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 991 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,49, bileşik getirisi yüzde 39,82 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1500, sterlin/dolar paritesi 1,3060 ve dolar/yen paritesi 153,5 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,0890 liradan, avro 48,4500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 azalışla 3 bin 991 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,4 azalışla 63,9 dolardan işlem görüyor.