Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 yükselerek 10.919,75 puana ulaştı. Dün 10.914,10 puandan kapanan endeks, güne 13,67 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,65 puan ve yüzde 0,05 kazançla 10.919,75 puana çıktı.Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.900,66, en yüksek 11.000,09 puanı gördü.Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 0,34, mali endeks yüzde 0,48 düşerken, hizmetler endeksi yüzde 0,21 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100'e dahil hisselerden 48'i artarken 48'i geriledi, 4'ü değişmedi. En çok işlem gören hisseler Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom, ASELSAN, Turkcell ve Türk Hava Yolları oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 971 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,53, bileşik getirisi yüzde 39,87 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1490, sterlin/dolar paritesi 1,3040 ve dolar/yen paritesi 153,7 seviyesinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 42,1150 liradan, avro 48,4080 liradan satılıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 yükselişle 3 bin 971 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 64,7 dolardan işlem görüyor.