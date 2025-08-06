Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası (6 Ağustos 2025)

Dün günü 10.849,96 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 26,48 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.876,44 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,45 puan azalışla ve yatay seyirle 10.849,51 puan oldu.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.800,60, en yüksek 10.897,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeksi yüzde 0,47 ve teknoloji endeksi yüzde 1,42 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,66 ve sanayi endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükselirken 60'ı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Şişecam ile Çan2 Termik oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 359 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 147,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6690 liradan, avro 47,1500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 azalışla 3 bin 359 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,5 artışla 68,5 dolardan işlem görüyor.