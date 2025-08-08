Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası (8 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 10.975,72 puana yükseldi. Dün günü 10.956,05 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 10,45 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.966,50 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,67 puan ve yüzde 0,18 değer kazancıyla 10.975,72 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.938,41, en yüksek 10.986,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,07, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve teknoloji endeksi yüzde 1 değer kazanırken, mali endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken 52'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Pegasus Hava Taşımacılığı, Çan2 Termik ile Koç Holding oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 401 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,37, bileşik getirisi yüzde 39,68 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 147,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6980 liradan, avro 47,4240 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 3 bin 401 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 yükselişle 66,6 dolardan işlem görüyor.

