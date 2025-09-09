Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (9 Eylül 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kazanarak 10.481,97 puana yükseldi.Dün 10.449,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,85 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.461,21 puandan başladı.Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,61 puan ve yüzde 0,31 değer kazancıyla 10.481,97 puana çıktı. Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.431,63, en yüksek 10.505,83 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,1, teknoloji endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve sanayi endeksi yüzde 0,98 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken 22'si düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Tofaş, Türkiye İş Bankası (C) ile Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 654 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,57, bileşik getirisi yüzde 41,10 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 146,4 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2770 liradan, avro 48,6210 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 3 bin 654 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,4 artışla 66,3 dolardan işlem görüyor.

