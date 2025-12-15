Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 yükselerek 11.449,23 puana ulaştı. Cuma günü 11.311,31 puandan kapanan endeks, güne 37,92 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.349,23 puandan başladı. Saat 13.00'te önceki kapanışa göre 137,92 puan ve yüzde 1,22 kazançla 11.449,23 puana yükseldi.Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.328,64, en yüksek ise 11.460,04 puanı test etti.Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,8, sanayi endeksi yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 0,95 ve mali endeks yüzde 0,34 artış gösterdi.

Önceki kapanışa kıyasla BIST 100'e dahil hisselerden 67'si prim yaptı, 27'si geriledi, 6'sı ise değişmedi. En fazla işlem hacmi ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Koç Holding ve Yapı ve Kredi Bankası hisselerinde gerçekleşti.ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 342 DOLARBorsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,28, bileşik getirisi yüzde 38,39 olarak kaydedildi.Uluslararası piyasalarda saat 13.00'te avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 155 seviyesinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 42,7040 liradan, avro 50,1900 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 yükselişle 4 bin 342 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 düşüşle 61 dolardan alıcı buluyor.