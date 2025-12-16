BIST 100 endeksi, 107,51 puanlık düşüşle 11.348,83 puandan kapanış yaptı. Endeks, güne 13,69 puan ve yüzde 0,12 yükselişle 11.470,03 puandan açmıştı.

Gün içerisinde en düşük 11.308,98, en yüksek 11.470,03 puan gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kaybederek 11.348,83 puandan tamamladı.BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa kıyasla 155,19 puan ve yüzde 1,24 artış göstererek 12.322,92 puandan kapandı.Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,76 ve mali endeks yüzde 0,39 geriledi.

BIST 100'e dahil hisselerden 30'u yükseldi, 68'i düştü, 2'si ise değişmedi. En çok işlem görenler Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Koç Holding oldu.Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 323,1 dolardan alıcı buluyor.Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 düşüşle 5 milyon 920 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 35,20, bileşik getiri yüzde 38,30 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 42,6018 lira, satışta 42,7726 lira olarak ilan etti. Önceki efektif kur alışta 42,5912, satışta 42,7619 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1782, sterlin/dolar paritesi 1,3414 ve dolar/yen paritesi 154,541 seviyesinde bulunuyor.Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,5 düşüşle 58,7 dolardan işlem görüyor.