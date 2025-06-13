Dolar ve euro yükselişte! Piyasalar ne sinyal veriyor? (13 Haziran 2025)

İstanbul serbest piyasada 13 Haziran 2025 sabahı dolar 39,4280 TL, euro ise 45,5110 TL seviyesinden güne başladı. Dolar alış fiyatı 39,4260 TL, satış fiyatı 39,4280 TL olarak kaydedildi. Euro ise 45,5090 TL’den alınıp 45,5110 TL’den satılıyor.

Dün kapanışta dolar 39,3310 TL, euro ise 45,7010 TL seviyesindeydi. Dolar ve eurodaki bu hafif yükseliş, küresel ekonomik gelişmeler ve yerel piyasa dinamikleriyle yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, özellikle ABD enflasyon veriler, küresel para politikaları odaklanmış durumda.