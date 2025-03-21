Dolar ve Euro'da ani düşüş ve yükselmeler! İşte son rakamlar

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı isimlerin gözaltına alınmasının ardından dolar ve Euro hızla yükselerek sırasıyla 41 TL ve 45 TL seviyelerine ulaşmıştı. Ancak, müdahaleler sonrası dövizde düşüş yaşandı. 21 Mart sabah saatleri itibarıyla dolar 38,03 TL’den, Euro ise 41,35 TL’den işlem görüyor.

Türkiye’de döviz kurları, 21 Mart 2025 itibarıyla ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Türkiye’de döviz kurları, 21 Mart 2025 itibarıyla ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil birçok ismin gözaltına alınmasıyla birlikte dolar fiyatları yükselmişti. Gelişmelerin ardından ABD doları 41 TL’yi, Euro ise 45 TL’yi bulmuştu. Ancak gün içinde gelen satış hamleleriyle dövizde sert düşüş yaşandı.

Bugün itibarıyla döviz kurlarında dalgalanma devam ederken, güncel rakamlar şu şekilde:

21 MART 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar: Alış: 37,9864 TL - Satış: 38,0242 TL

Euro: Alış: 41,0723 TL - Satış: 41,2673 TL

Piyasalarda gözler, döviz kurlarındaki hareketliliğin devam edip etmeyeceğinde. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde dövizde volatilitenin sürebileceğini belirtiyor.