Dolar ve Euro'da hareketlilik. Yeni rekor geldi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dolar ve Euro'da hareketlilik. Yeni rekor geldi!

Döviz kurundaki dalgalanmalar hız kesmeden devam ediyor.

Güne nispeten sakin başlayan dolar ve euro, günün ilerleyen saatlerinde yeniden rekor seviyelere ulaştı. Piyasalar, altın fiyatlarındaki yükseliş ve Fed'in faiz indirimi sinyallerine odaklanırken, döviz kurlarındaki hareketlilik dikkatle takip ediliyor.

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Geçtiğimiz hafta yükseliş eğiliminde olan dolar ve euro, yeni haftaya da bu hareketliliğini sürdürerek başladı. Günün başında sakin bir seyir izleyen kurlar, öğleden önce yeni rekorlar kırdı. Dolar, 34,02 liradan işlem görürken, euro ise 38,03 lira seviyesine yükseldi.

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DOLARA BASKI ETKİSİ

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz kurlarındaki bu hareketliliği değerlendirerek, "Dolar üzerindeki baskı devam ediyor. Ancak yıl sonu için beklentim yukarı yönlü olduğu için şu anki fiyatlara odaklanmıyorum. Baskı ortadan kalktığında, dolar gerçek değerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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