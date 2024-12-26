Dolar ve euroda kritik gün! Faiz kararı öncesi piyasada son durum...

Dolar ve euro piyasada güne nasıl başladı? Kapalıçarşı’daki verilere göre; dolar 35,2790 liradan, euro ise 36,6810 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 35,2770 liradan alınan dolar 35,2790 liradan, 36,6790 liradan alınan euro ise 36,6810 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,19 liradan, euro ise 36,59 liradan satılmıştı.

Bugün ise döviz açısında kritik bir gün olacak. Geçtiğimiz günlerde FED’in indirim kararının ardından gözler Merkez Bankası’na çevrildi. Piyasa ise faiz indirimi odaklandı. Bugün saat 14:00’da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.