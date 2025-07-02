Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda gün ortası! (2 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda gün ortası! (2 Temmuz 2025)

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8120 liradan, euro 47,0340 liradan işlem görüyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,7 artarak 10.251,94 puana ulaştı. Dün 10.080,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,40 puan yükselişle 10.103,74 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 171,59 puan ve yüzde 1,7 artarak 10.251,94 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.103,74, en yüksek 10.307,02 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,3, sanayi endeksi yüzde 1,9, hizmetler endeksi yüzde 1,3, teknoloji endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 88’i değer kazanırken 11’i geriledi. En çok işlem gören hisseler Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 341 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3690, dolar/yen paritesi 144,16 seviyesinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8120 liradan, euro 47,0340 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 3.341 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 yükselişle 67,4 dolardan işlem görüyor.

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