Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda gün ortası! (27 Haziran 2025)

Kaynak: AA
Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda gün ortası! (27 Haziran 2025)

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8900 liradan, avro 46,7560 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kaybederek 9.244,46 puana düştü.

Dün 9.301,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,02 puan artışla 9.310,07 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,59 puan ve yüzde 0,61 değer kaybederek 9.244,46 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.235,32, en yüksek 9.328,31 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks, sanayi endeksi ve hizmetler endeksi yüzde 0,9'ar değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,4 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı yükselirken 83'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Akbank oldu.

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ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 282 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,30, bileşik getirisi de yüzde 41,97 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3740 ve dolar/yen paritesi 144,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8900 liradan, avro 46,7560 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,4 düşüşle 3 bin 282 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,5 artışla 67 dolardan işlem görüyor.

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