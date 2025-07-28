Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda gün ortası! (28 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kaybederek 10.575,17 puana geriledi. Cuma günü 10.642,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 30,39 puan ve yüzde 0,29 artışla 10.672,99 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,43 puan ve yüzde 0,63 değer kaybıyla 10.575,17 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.554,79, en yüksek 10.682,31 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,34, mali endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,92 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken 55'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 339 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1670, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 148,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5600 liradan, avro 47,3890 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 3 bin 339 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 yükselişle 68,3 dolardan işlem görüyor.

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