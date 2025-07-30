Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda gün ortası! (30 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda gün ortası! (30 Temmuz 2025)

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5860 liradan, avro 46,9290 liradan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kazanarak 10.615,28 puana çıktı. Dün günü 10.487,25 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 5,66 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.492,91 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 128,03 puan ve yüzde 1,22 değer kazancıyla 10.615,28 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.481,53, en yüksek 10.629,43 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,33, mali endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,79 ve teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i yükselirken, 19'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Çan2 Termik oldu.

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ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 331 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,96, bileşik getirisi yüzde 40,38 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1550, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 148,04 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5860 liradan, avro 46,9290 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 3 bin 331 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 71,19 dolardan işlem görüyor.

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