Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda gün ortası! (7 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 değer kaybederek 10.136,76 puana indi. Cuma günü 10.275,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 137,84 puan azalışla 10.137,91 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 138,99 puan ve yüzde 1,35 değer kaybederek 10.136,76 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.101,19, en yüksek 10.183,47 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,60, sanayi endeksi yüzde 1,21, teknoloji endeksi yüzde 0,91 ve mali endeks yüzde 0,84 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükselirken 83'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding oldu.

Dolar/TL güne yükselişle başladı! İşte dolarda son rakam (07 Temmuz 2025)

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 309 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,62, bileşik getirisi de yüzde 39,97 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3610 ve dolar/yen paritesi 145,43 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,9890 liradan, avro 46,9270 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 309 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 artışla 68,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa günün ilk yarısında geriledi (7 Temmuz 2025)