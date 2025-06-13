Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda son durum! (14 Haziran 2025)

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 39,76, bileşik getiri ise yüzde 43,71 seviyesinde oluştu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1520, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 144,1 seviyesinde yer alıyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,4260 lira, avro 45,4870 lira olarak alıcı buluyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 artışla 3 bin 425 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 6,4 yükselişle 74,1 dolara ulaştı.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA DÜŞTÜ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,06 değer kaybederek 9.133,47 puana indi.

Dün 9.520,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 353,42 puan düşüşle 9.166,80 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 386,75 puan ve yüzde 4,06 gerileyerek 9.133,47 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.065,17, en yüksek 9.199,94 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 3,9, mali endeks yüzde 3,9, hizmetler endeksi yüzde 5,2 ve teknoloji endeksi yüzde 2,7 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 2’si değer kazanırken 98’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

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