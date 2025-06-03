Dolar ve euroda son durum ne? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (3 Haziran 2025)

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,62, bileşik getirisi de yüzde 43,54 seviyesinde gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 142,9 düzeyinde bulunuyor.
Serbest piyasada 39,1480 liradan alınan dolar, 39,1660 liradan satılıyor. 44,7300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,7500 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,1940, avronun satış fiyatı ise 44,8910 lira olmuştu.
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