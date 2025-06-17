Dolar ve euroda son durum: Piyasalar nereye didiyor? (17 Haziran 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 değer kazanarak 9.359,58 puana yükseldi.

Dün 9.350,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,80 puan artışla 9.355,81 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,56 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 9.359,58 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.328,59, en yüksek 9.399,87 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,4 ve teknoloji endeksi yüzde 2,8 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,4 ve hizmetler endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 32'si yükselirken 67'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

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ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 385 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,94, bileşik getirisi de yüzde 43,93 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 144,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,3910 liradan, avro 45,6180 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 3 bin 385 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,8 artışla 73,4 dolardan işlem görüyor.

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