Dolar yükselişe devam ediyor! İşte dolarda günün ilk rakamı (1 Ağustos 2025)

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 46,5450'den ve sterlin/TL yatay seyirle 53,7590'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 99,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarında attığı adımlar varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların risk algısının artmasıyla varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkarken, bugün ülkedeki tarım dışı istihdam verisi ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmemesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın tarifelerin bazı malların fiyatlarına daha net bir şekilde yansımaya başladığını ifade etmesi, Bankanın eylül ayında faiz indirimine gidebileceği ihtimallerini azalttı.

Ülkedeki son makroekonomik veriler işsizlik oranının düşük seyrini sürdürdüğüne ve iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ederken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin mevcut duruma ilişkin daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI verilerini, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam verileri ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.