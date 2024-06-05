Dolar yükselişe geçti. Flaş… Flaş…

Dün akşam seansında yükselişe geçen kur bu yükselişini hızlandırarak yeni rekorlara doğru koşuyor.

Dün 32,53 seviyesinden kapatan kur, sabah 08.15’te 32,60 seviyesinde bulunuyor. Dün 32,24 seviyesinden tepki alımı başlatarak, yükselişlerini ivmelendiren kur, yükselişlerini hızlandırarak yeni güne taşıyor.

Dolar kurundaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayında yatay bir seyir sergileyen kur, haziran ayında yeniden yükselişe geçerek, yeni rekora doğru koşuyor. Doların önü açıldı, artık bu yükselişi durdurabilmek kolay değil. Dünü 32,17 ile 32,53 aralığında tamamlayan kur, bugün kendini 32,60 bandına atarak yükselişlerine hız kesmeden devam ediyor bir gün içinde neredeyse 0,43 kuruşluk yükseliş kaydeden kur, yeni rekor için yükselmeye devam ediyor.

Uzun süredir 32,20’li seviyelerde bulunan kur, Merkez Bankası’nın rezervleri artıya geçtiğini duyurmuştu. Ancak döviz likiditesindeki artışın bu hızda devam etmeyebileceği senaryosu TL tarafındaki kayıpları hızlandırmış olabileceği tahmin ediliyor.

EURO/TL TARAFINDA SON DURUM

Euro/TL’nin dün 35,09 seviyesinden tepki alımı başlatarak yukarı yönlü bir seyir sergilediği görülüyor. Dünü 35,42 seviyesinden tamamlayan kur, bugün yükselişlerini devam ettiriyor. Sabah aynı saat diliminde 35,47 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL’nin 4 saatlik grafiği incelendiğinde; RSİ’nin 75,00 seviyesinde olduğu görülüyor. Bollinger bulutlarının açılarak, fiyatın pivot kanalı üzerinde hareketlendiği görülüyor.

EKONOMİK GELİŞMELER

Makro ekonomik gelişmeler ışığında para piyasalarında hareketlilik görülüyor. Bu hafta başında yurtiçinde enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 75,45 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 3,37 seviyesinde açıklandı. Enflasyonda görülen yükseliş ivmesi, mayıs ayında da sürdü. Yükselen enflasyon ve faizlerdeki yükseklik, döviz tarafın8ı da harekete geçiriyor.

TCMB Pazartesi günü açıklanan enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Beklentileri hafif aşan rakamlar için "En büyük katkı enerji grubundan geldi" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’de yüksek enflasyon oranları, döviz kurlarını olumsuz etkiliyor. Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve ekonomik belirsizlikler, hem para piyasalarını hem ekonomiyi hem de vatandaşı derinden etkiliyor.