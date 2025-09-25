Dolar yükselişine devam ediyor! Dolar ne kadar oldu? (25 Eylül 2025)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 41,4520'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 41,4560 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,8230'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 55,9420'den satılıyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,6 yükselişle 97,8 seviyesine ulaşmasının ardından yeni günde yatay seyrediyor.

Dolar güne artışla başladı! İşte dolarda günün ilk rakamı (24 Eylül 2025)

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere bazı Fed üyelerinden faiz indirim sürecine ilişkin son zamanlarda gelen karışık sinyaller doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değeri üzerinde etkili oluyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, dün yaptığı açıklamada, gelecek toplantılarda daha fazla faiz indirimini destekleme konusunda isteksiz olabileceğini söyledi.

San Francisco Merkez Bankası Başkanı Mary Daly ise Fed'in politika faizini düşürme kararını tamamen desteklediğini belirterek, bundan sonraki dönemde daha fazla indirim öngördüğünü kaydetti.

Analistler, enflasyon ve istihdama yönelik risklerin öncelenmesi noktasında Fed üyeleri arasında ayrışmaların olduğunu ifade ederek, daha çok politika netliği için gelecek dönemde açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin yakından takip edileceğini dile getirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odağında olduğunu aktaran analistler, büyümeye yönelik risklerin artmasının Fed'in faiz indirim patikası üzerindeki beklentileri etkileyebileceğini ifade etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme bugün yakından takip edilecek. Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi.

Analistler, bugün yurt içinde Erdoğan-Trump görüşmesinin yanı sıra sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamalarının ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.