Dolarda 10 lira depremi. Piyasalar tepetaklak olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dolarda 10 lira depremi. Piyasalar tepetaklak olacak

Dolar kuruyla ilgili korkutan uyarı geldi.

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