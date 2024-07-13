Dolarda kopacak fırtına için hazır olun. Piyasalar alev alacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dolarda kopacak fırtına için hazır olun. Piyasalar alev alacak

Dolar kurunda yaşanacak fırtınaya hazır olun. Uzmanı tarih verdi.

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