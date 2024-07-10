Dolarda kritik bekleyiş

Dolar/TL kuru hafta başından beri kısmi yükselişler yaşayarak gözünü yeniden 33,00’lü seviyelere dikti. Geçtiğimiz günlerde 33,12 seviyesini kırarak tarihi rekor seviyeye imza atan dolar kuru, yeni günde kısmi yükselişler sergiliyor.

Dünü 32,65 – 32,90 aralığında tamamlayan dolar kuru, günü 32,83 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise saat 08.18’de 32,86 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL’de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Hafta başından bu yana karışık seyrin hakim olduğu Euro/TL bugün yönünü yukarı çevirdi.

Dünü 35,37 – 35,65 bandı aralığında geçiren Euro/TL günü 35,54 seviyesinde geride bıraktı.

Dün 35,65 seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza atan Euro/TL, bugün aynı saat diliminde 35,57 seviyesinde yükselişlerini sürdürüyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, piyasalar üzerinde volatil olamaya devam ediyor. Yoğun geçen ABD gündemi, piyasalarda ani hareketlenmeleri gündeme taşıdı.

ABD Senatosu'nun Bankacılık Komitesi'ndeki yarıyıl sunumunu gerçekleştiren Fed Başkanı Powell, karşılaştıkları tek riskin enflasyon olmadığını söyledi. Ayrıca Powell, daha fazla iyi verinin enflasyondaki düşüşe işaret etmesi halinde faiz indirimini masalarına alacaklarını belirtti.

Yarın ABD piyasalarında enflasyon verisi takip edilecek. Tüm piyasanın gözü kulağı bu veride. ABD’de ki enflasyon, Fed’in karar organlarının en temeli.

Bugün gündem makro ekonomik veri bakımından sakin. Ancak AD tarafından gelecek olan haber akışları piyasalarda etkili olabilir.

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YARIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.