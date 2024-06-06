Dolarda kritik eşik

Dolarda kritik eşik
Düzenleme: Nilay Abdal

Dolar yeni günde yön arayışında bulunuyor.

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Dolarda kritik eşik 1

Dolar/TL kuru yeni günde karışık seyir sergiliyor.

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Dolarda kritik eşik 2

Geçtiğimiz gün 32,25 seviyesinden tepki alımı başlatan kur, dün 32,65 seviyesine kadar yükseldi. Dün yeniden düşüşe geçerek aşağı yönlü eğilim sergileyen Dolar/TL kuru 32,12 seviyesine kadar düştü.

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Dolarda kritik eşik 3

Yeni günde ise sabah 08.10’da 32,28 seviyesinde karışık seyir sergiliyor. Kurda 32,25 seviyesinin kritik nokta olduğu görülüyor. Bu kritik seviyenin bu seviyenin yukarı yönlü aşılması yükselişleri daha da tetikleyebilir.

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Dolarda kritik eşik 4

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL’de karışık seyrin olduğu görülüyor. Geçtiğimiz gün 34,88 seviyesinden tepki alımı başlatan Euro/TL sert yükselişler sergileyerek 35,58 seviyesine kadar çıktı.

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Dolarda kritik eşik 5

Gün içinde karışık sergileyerek yeni günde aynı saat diliminde 35,21 seviyesinde karışık bir seyir sergiliyor.

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Dolarda kritik eşik 6

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bakıldığında yoğun geçen ver, gündemi para piyasalarında volatiliteyi artırıyor. Dün küresel piyasaların odağında ABD öncü tarım dışı istihdam verisi yer aldı. Bahsedilen veri 152 bin ile beklentilerin altında açıklandı.

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Yarın ise tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bu veri ülkede tarımın dışında istihdam eden kişileri ifade ediyor. Bu verinin beklentilerin üzerinde açıklanması o ülkenin ekonomisi için pozitif olarak algılanmaktadır.

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Ayrıca bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. AMB’nin bu ay faizleri indirmesi bekleniyor. Toplantının ardından AMB Başkanı Lagarde’nin yapacağı konuşma piyasaya yön verebilir.

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Euro Bölgesi’nde faizin yüzde 4 seviyesinden yüzde 3,75 seviyesine indirilmesi bekleniyor. Bu da Euro varlıklarında bir miktar gevşemeleri meydana getirebilir.

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Dolarda kritik eşik 10

Dün Euro Bölgesi’nde hizmet satın alma PMİ verisi 53,2 olarak açıklanırken, üretici fiyat endeksi ise gerileme kaydetti.

Üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde eksi 5,7 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde eksi 1 olarak açıklandı.

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Dolarda kritik eşik 11

Ayrıca dün ABD kanadında ISM hizmet endeksi takip edildi. ISM verisi Mayıs’ta 4,4 puan artarak 53,8 düzeyine yükseldi. Bu veri, 9 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Açıklanan endeksin 50 seviyesinin üzerinde değer alması sektörde büyümeyi ifade ediyor.

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