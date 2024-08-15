Dolarda sessiz bekleyiş

Dün ABD tarafında enflasyon rakamları takip edildi. ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilerin altında kaldı. Aylık bazda ise 0,2 ile beklentilere paralel olarak açıklandı. ABD’de açıklanan bu enflasyon verisi Fed’in faiz kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.