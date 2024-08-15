Dolarda sessiz bekleyiş

Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir sergileyen dolar kuru, yeni günde yatay bat üzerinde bulunuyor. Haftaya 33,50 seviyesinde başlayan dolar kuru Çarşamba günü 33,64 seviyesine yükselerek rekor tazeledikten sonra bugün sakin bir seyir sergiliyor.
Dünü 33,45 – 33,64 aralığında geçiren dolar kuru günü 33,54 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında 08.11’de 33,59 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL’DE SON DURUM
Euro/TL yeni günde yatay seyirde hareketleniyor. Geçtiğimiz hafta 36,78 - 36,54 aralığında fiyatlanan Euro/TL, Salı günü 36,82 seviyesinden tepki alımı başlatarak bu aralığı yukarı yönlü aştı.
Dün ise 37,13 seviyesini görerek rekor tazeledi. Son zamanlarda rekora doymayan Euro/TL yeni rekorlara kapı araladı.
Yatırımcılar Euro’nın sıradaki rekorunu merakla bekliyor. 37,00’li seviyelerin üzerine tırmananEuro’yu durdurabilmek artık mümkün değil. Neredeyse her gün yeni bir rekora imza atan Euro/TL, piyasalarda veri akışlarına odaklandı.
KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Hafta başından beri dalgalı seyrin hakim olduğu döviz piyasaları, makro ekonomik verilere odaklandı.
Dün ABD tarafında enflasyon rakamları takip edildi. ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilerin altında kaldı. Aylık bazda ise 0,2 ile beklentilere paralel olarak açıklandı. ABD’de açıklanan bu enflasyon verisi Fed’in faiz kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.
Euro Bölgesi’nde ise büyüme rakamları ve sanayi üretimi verisi takip edildi. Euro Bölgesi ekonomisi 0,6’lı büyüme gösterdi. Sanayi üretimi ise eksi 3,9 ile beklentilerin altında açıklandı
4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ
4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ
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