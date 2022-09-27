Türk Lirası’nda tarihi değer kaybı! Dolar durdurulamıyor

Dolar kuru yeni rekorunu 18.51 Liraya taşıyarak zirvesini güncelledi. Güne 18,46 lira ile başlayan dolar kuru, saat 17:11 itibarıyla %0,07 artışla 18,48 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,40 lira, en yüksek 18,47 lira seviyelerini gören dolar kuru, günü 18,47 lira seviyesinde kapattı. Dolar kuru 1 Eylül tarihinde 17,98 TL ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

YENİ MEVDUAT KÖPÜĞÜ TAMAMEN SÖNDÜ

20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı mevduat sistemini açıklamasından hemen önce 18,36 ile rekor kıran dolar kuru, yeniğ mevduat sisteminin açıklamasıyla hızla düşmüştü. 10 lira seviyesine kadar çekilen dolar kuru, bu seviyeden sonra yeniden yükselişe geçmişti.