27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türk Lirası’nda tarihi değer kaybı! Dolar durdurulamıyor

Türk Lirası’nda tarihi değer kaybı! Dolar durdurulamıyor

Dolar kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ikinci defa 100 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından bu hafta rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. 18.46 ile güne başlayan dolar kuru 18.51 TL'yi aşarak yeni rekorunu kaydetti.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 17:34
Takip Et

Dolar'da yeni rekor. Türk Lirası’nda tarihi değer kaybı görüldü

Türk Lirası’nda tarihi değer kaybı! Dolar durdurulamıyor
+
Aa
-

Dolar kuru yeni rekorunu 18.51 Liraya taşıyarak zirvesini güncelledi. Güne 18,46 lira ile başlayan dolar kuru, saat 17:11 itibarıyla %0,07 artışla 18,48 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,40 lira, en yüksek 18,47 lira seviyelerini gören dolar kuru, günü 18,47 lira seviyesinde kapattı. Dolar kuru 1 Eylül tarihinde 17,98 TL ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

YENİ MEVDUAT KÖPÜĞÜ TAMAMEN SÖNDÜ

20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı mevduat sistemini açıklamasından hemen önce 18,36 ile rekor kıran dolar kuru, yeniğ mevduat sisteminin açıklamasıyla hızla düşmüştü. 10 lira seviyesine kadar çekilen dolar kuru, bu seviyeden sonra yeniden yükselişe geçmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
1
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
2
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
3
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
4
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
5
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
6
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿ Şahan Gökbakar'ın Atatürk tweeti herkesi kıskandıracak
7
﻿ Şahan Gökbakar'ın Atatürk tweeti herkesi kıskandıracak
﻿ Şahan Gökbakar'ın Atatürk tweeti herkesi kıskandıracak
﻿Balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin davasında 'köpek' araştırması
﻿Balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin davasında 'köpek' araştırması
﻿Balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin davasında 'köpek' araştırması
﻿Tekneden ateş açan iki kişi gözaltına alındı
﻿Tekneden ateş açan iki kişi gözaltına alındı
﻿Tekneden ateş açan iki kişi gözaltına alındı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿MSB açıkladı. 13 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 13 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 13 terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.