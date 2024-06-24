Dolarda yükseliş sürüyor

19 Haziran Çarşamba günü 32,41 seviyesinde tepki alımı başlatan kur, 32,88 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Dünü 32,79 seviyesinde tamamlayan kur, haftanın ilk işlem gününde 08.15’te 32,81 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Geçtiğimiz hafta rekora koşan kur, bugün sert yükselişlerini dizginlese de yükseliş trendinin devam ettiği görülüyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni haftaya başlarken yükselişlerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 34,83 seviyesinden tepki alımı başlatan Euro/TL hafta içinde 35,37 seviyesine kadar yükseldi.

Dünü 35,11 seviyesinde kapatan Euro/TL, aynı saat diliminde 35,08 seviyesinde bulunuyor.

MAKRO EKONMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkilenen para piyasaları ekonomik verilere odaklandı. PMİ verilerinin açıklandığı hafta geride kalırken, piyasalarda hareketlilik devam ediyor.

Yeni haftaya başlarken, hem ABD kanadı hem de yurtiçi tarafında yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD tarafında büyüme rakamları, FED üyelerinin konuşmaları ve Fed para politikası toplantı tutanakları yakından takip edilecekken, yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı izlenecek.

FED Para politikası raporunda yer alacak olan ifadeler dolar tarafını etkileyebilir.

TCMB'YE YÖNELİK BEKLENTİ

Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmeyerek, faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Karar metninde verilecek mesajlar yurtiçi piyasalarının radarında yer alıyor.

Karar metnin yer alacak olan ifadeler, TL varlıkları ve borsa üzerinde yüksek hareketlilik meydana getirebilir.